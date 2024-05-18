Жителька Рівного вкрала у підприємиці сумку з грошима та документами, поки та розмовляла з покупцем

У Рівному у 42-річної підприємиці зникла сумка з документами та грошима. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як з’ясувалося, особисті речі жінки хтось поцупив, коли вона відволіклась на покупця. У сумці знаходились 100 тисяч гривень, 500 доларів США, понад 100 євро та документи.

Поліція встановила, що крадіжку скоїла 30-річна рівнянка, раніше судима за вчинення майнових злочинів.

Розшукали її орієнтовно за дві години за місцем проживання. У скоєному вона зізналася, проте частину крадених грошей вже встигла витратити на власні потреби. А документи, які були в сумці, викинула в смітник.

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