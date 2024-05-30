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Чоловік мобілізаційного віку не оновив дані: чи вважатиметься повістка, надіслана поштою, врученою

10:52, 30 травня 2024
Якщо громадянин не оновить свої дані до 16 липня, йому може бути надіслана повістка поштою, яка буде вважатися врученою.
Чоловік мобілізаційного віку не оновив дані: чи вважатиметься повістка, надіслана поштою, врученою
Джерело фото: Getty Images
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Після завершення 60-денного періоду, відведеного законодавством для уточнення облікових даних, повістка може бути відправлена рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста. У випадку, якщо адресу до 16 липня не було уточнено, повістка надсилається на адресу зареєстрованого місця проживання.

Про це повідомив речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна «Телеграфу».

Після завершення 60-денного періоду, відведеного законодавством для уточнення облікових даних, повістка може бути відправлена рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста. У випадку, якщо адресу не було уточнено, повістка надсилається на адресу зареєстрованого місця проживання.

Важливою деталлю є те, що день явки за викликом визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки поштою.

Процедура вручення повістки включає в себе певні кроки без необхідності підпису отримувача. Належним підтвердженням оповіщення про виклик у ТЦК є інформація та/або документи від поштового оператора або відмітки про відмову отримати поштове відправлення.

Нагадаємо, невідповідність даних військового квитка даним з електронного Реєстру «Оберіг» є підставою для доставки особи до ТЦК під час перевірки документів.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). 

У Міноборони назвали три способи оновити дані: ТЦК і СП, ЦНАПи та Мобільний додаток «Резерв+». 

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що строки, протягом яких особа може перебувати у «розшуку» за порушення правил військового обліку, тепер рахуються по-новому.

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