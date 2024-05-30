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Гітару засновника The Beatles Джона Леннона, яка понад 50 років вважалася втраченою, продали на аукціоні за рекордну суму

11:25, 30 травня 2024
12-струнну акустичну гітару Framus Hootenanny продали за майже 2,9 млн доларів.
Гітару засновника The Beatles Джона Леннона, яка понад 50 років вважалася втраченою, продали на аукціоні за рекордну суму
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Гітару засновника і соліста легендарного гурту The Beatles Джона Леннона продали на аукціоні за рекордну ціну. Вона стала найдорожчим інструментом Beatles, який будь-коли продали. Про це повідомляє аукціонний дім Julien's Auction.

12-струнну акустичну гітару Framus Hootenanny знайшли на горищі після того, як вона вважалася втраченою понад 50 років.

Інструмент продали за майже 2,9 млн доларів (2,3 млн фунтів стерлінгів) через телефонний аукціон у Hard Rock Cafe у Нью-Йорку.

«Атмосфера в Hard Rock Cafe була напруженою, сповненою очікування колекціонерів і шанувальників музики з усього світу, які зібралися, щоб побачити цю історичну подію. Коли молоток аукціоніста впав, кімната затамувала подих, і остаточна ставка в розмірі 2 857 500 доларів пролунала по всьому простору, закріпивши місце Framus Hootenanny як п’ятої найдорожчої гітари, коли-небудь проданої», –  розповіли організатори.

Як відомо, на цій гітарі Леннон виконав пісню You've Got To Hide Your Love Away у фільмі 1965 року Help! Також він використовував цей інструмент під час запису однойменного альбому й альбому Rubber Soul (обидва випущені в 1965 році).

Аукціонний дім, присвячений рок-н-ролу, побив світові рекорди з продажу сувенірів Beatles. Попередні продажі включали ще одну акустичну гітару Джона Леннона, яку продали за 2,4 млн доларів , і барабанну установку Ludwig Рінго Старра, яку продали за 2,2 млн доларів.

Виконавчий директор Julien’s Auctions Девід Гудман розповів, що Framus була найважливішою гітарою Beatles, яка коли-небудь виходила на ринок. Він наголосив, що «ця гітара є не лише частиною історії музики, а й символом тривалої спадщини Джона Леннона».

Раніше ми писали, що на аукціоні перо вимерлого птаха пішло з молотка за рекордну суму — майже 30 тисяч доларів.

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