Гитару основателя The Beatles Джона Леннона, более 50 лет считавшуюся потерянной, продали на аукционе за рекордную сумму

12-струнную акустическую гитару Framus Hootenanny продали почти за 2,9 млн долларов.

Гитару основателя и солиста легендарной группы The Beatles Джона Леннона продали на аукционе по рекордной цене. Она стала самым дорогим инструментом Beatles, когда-либо проданным. Об этом сообщает аукционный дом Julien's Auction.

12-струнную акустическую гитару Framus Hootenanny нашли на чердаке после того, как она считалась потерянной более 50 лет.

Инструмент продали почти за 2,9 млн долларов (2,3 млн фунтов стерлингов) через телефонный аукцион в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке.

«Атмосфера в Hard Rock Cafe была напряженной, полной ожидания коллекционеров и поклонников музыки со всего мира, собравшихся, чтобы увидеть это историческое событие. Когда молоток аукциониста упал, комната затаила дыхание, и окончательная ставка в размере 2857500 долларов прозвучала по всему пространству, закрепив место Framus Hootenanny как пятой самой дорогой гитары, когда-либо проданной», – рассказали организаторы.

Как известно, на этой гитаре Леннон исполнил песню You've Got To Hide Your Love Away в фильме 1965 Help! Также он использовал этот инструмент при записи одноименного альбома и альбома Rubber Soul (оба выпущены в 1965 году).

Аукционный дом, посвященный рок-н-роллу, побил мировые рекорды по продаже сувениров Beatles. Предыдущие продажи включали еще одну акустическую гитару Джона Леннона, проданную за 2,4 млн долларов, и барабанную установку Ludwig Ринго Старра, которую продали за 2,2 млн долларов.

Исполнительный директор Julien's Auctions Дэвид Гудман рассказал, что Framus была важнейшей гитарой Beatles, когда-либо выходившей на рынок. Он подчеркнул, что «эта гитара является не только частью истории музыки, но и символом длительного наследия Джона Леннона».

Ранее мы писали, что на аукционе перо вымершей птицы ушло с молотка за рекордную сумму - почти 30 тысяч долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.