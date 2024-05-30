Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Гитару основателя The Beatles Джона Леннона, более 50 лет считавшуюся потерянной, продали на аукционе за рекордную сумму

11:25, 30 мая 2024
12-струнную акустическую гитару Framus Hootenanny продали почти за 2,9 млн долларов.
Гитару основателя The Beatles Джона Леннона, более 50 лет считавшуюся потерянной, продали на аукционе за рекордную сумму
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гитару основателя и солиста легендарной группы The Beatles Джона Леннона продали на аукционе по рекордной цене. Она стала самым дорогим инструментом Beatles, когда-либо проданным. Об этом сообщает аукционный дом Julien's Auction.

12-струнную акустическую гитару Framus Hootenanny нашли на чердаке после того, как она считалась потерянной более 50 лет.

Инструмент продали почти за 2,9 млн долларов (2,3 млн фунтов стерлингов) через телефонный аукцион в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке.

«Атмосфера в Hard Rock Cafe была напряженной, полной ожидания коллекционеров и поклонников музыки со всего мира, собравшихся, чтобы увидеть это историческое событие. Когда молоток аукциониста упал, комната затаила дыхание, и окончательная ставка в размере 2857500 долларов прозвучала по всему пространству, закрепив место Framus Hootenanny как пятой самой дорогой гитары, когда-либо проданной», – рассказали организаторы.

Как известно, на этой гитаре Леннон исполнил песню You've Got To Hide Your Love Away в фильме 1965 Help! Также он использовал этот инструмент при записи одноименного альбома и альбома Rubber Soul (оба выпущены в 1965 году).

Аукционный дом, посвященный рок-н-роллу, побил мировые рекорды по продаже сувениров Beatles. Предыдущие продажи включали еще одну акустическую гитару Джона Леннона, проданную за 2,4 млн долларов, и барабанную установку Ludwig Ринго Старра, которую продали за 2,2 млн долларов.

Исполнительный директор Julien's Auctions Дэвид Гудман рассказал, что Framus была важнейшей гитарой Beatles, когда-либо выходившей на рынок. Он подчеркнул, что «эта гитара является не только частью истории музыки, но и символом длительного наследия Джона Леннона».

Ранее мы писали, что на аукционе перо вымершей птицы ушло с молотка за рекордную сумму - почти 30 тысяч долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В парламенте зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных

По предварительным данным, депутаты предлагают продлить срок для выполнения обязанности по обновлению данных, установив вместо 60 дней – 150 дней.

Изменение порядка расчета пенсии допустимо только при условии, что не предусматривает уменьшение размера пенсии – Верховный Суд

Верховный Суд высказался по поводу действия во времени закона об определении размера перерасчета пенсий в связи с ее индексацией.

Государственное бюро США предоставило грант для обеспечения проверки добродетели кандидатов в судьи – отчет

Кроме того, исполнитель, финансируемый государственным Бюро США INL, стал применять модель прозрачной проверки на основе заслуг, чтобы помочь в процессе отбора дисциплинарных инспекторов ВCП.

Отбор на должности судей местных судов 2017 года завершен: итоги конкурса и результаты собеседований

ВККС рекомендовала назначить на должности судей местных судов 390 кандидатов из 434, а 36 кандидатов получили от Комиссии отказ.

Цифровизация сбора налогов, обеспеченные антикоррупционные органы, независимые суды – спецпредставитель США озвучила перечень реформ для Украины

Поддержка Украины со стороны американских налогоплательщиков и Конгресса напрямую зависит от независимой судебной системы, цифровых систем сбора налогов и должным образом обеспеченных НАБУ, САП и ВАКС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва