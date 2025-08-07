Практика судов
С 1 сентября сотрудники ТЦК и СП будут носить бодикамеры и фиксировать все действия на видео — Шмыгаль

12:19, 7 августа 2025
Минобороны обязало фиксировать проверки документов и вручение повесток.
С 1 сентября 2025 года все сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию при выполнении своих служебных обязанностей. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Денис Шмыгаль.

Видеофиксация станет обязательной
Согласно новым правилам, подлежать фиксации будут все действия при:
• проверке документов,
• вручении повесток.

В случае нарушения требований видеофиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

В Минобороны объясняют, что этот шаг направлен на повышение прозрачности и законности действий работников ТЦК, а также на защиту прав обеих сторон — как гражданских, так и самих военных.

85% ТЦК уже обеспечены бодикамерами
По данным оборонного ведомства, на данный момент около 85% сотрудников ТЦК и СП уже обеспечены бодикамерами. Закупка дополнительных устройств продолжается, чтобы до 1 сентября полностью укомплектовать все группы.

