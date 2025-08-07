Время заканчивать войну — Владимир Зеленский заявил, что Украина не боится встреч

Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода от РФ, время заканчивать войну — Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Главная тема — достижение справедливого мира и координация действий для завершения войны.

Параметры мира определят безопасность Европы на десятилетия

Зеленский подчеркнул, что Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно скорее завершить войну достойным миром.

«Параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия», — заявил он.

Президент отметил, что война происходит именно в Европе, а Украина — ее неотъемлемая часть, в том числе как государство-кандидат на вступление в ЕС. По его словам, Европа должна быть активным участником всех процессов, касающихся завершения войны.

Украина, Европа, США — координация позиций

По итогам беседы Зеленский и Мерц договорились поддерживать контакт, а уже сегодня, по словам президента, советники по безопасности Украины, Европы и США проведут онлайн-встречу для согласования общих позиций.

Готовятся форматы встреч лидеров

Президент также рассказал, что в настоящее время обсуждаются потенциальные форматы переговоров на уровне лидеров — два двусторонних и один трехсторонний.

«Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода со стороны России. Время заканчивать войну. Благодарю всех, кто помогает!», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешний день насыщен международными контактами, направленными на достижение мира и обеспечение независимости Украины.

Как стало известно, президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского. Об этом утверждает издание The New York Times.

