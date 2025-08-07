В Киевской области во время ливня затопило учебное заведение

Из-за сильных осадков вода попала в подвальное помещение учебного заведения.

В городе Белая Церковь Киевской области 6 августа во время ливня было затоплено учебное заведение. Спасатели откачали более 60 кубометров воды. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По прибытии спасателями было установлено, что из-за сильных осадков вода попала в подвальное помещение учебного заведения.

«В 23:56 работы завершены — откачано 66 м³ воды», — заявили в ГСЧС.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 6 человек личного состава и 1 единица техники.

