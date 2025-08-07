В Черкассах произошла стрельба — правоохранители штурмует McDonalds, видео

Одного мужчину вынесли на носилках — подробности выясняются.

Источник фото: Общественное

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Черкассах неизвестный мужчина устроил стрельбу в заведении общественного питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал.

«Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Просим не приближаться к месту инцидента. Подробности позже», — сообщили в полиции.

В СМИ опубликовали видео, как спецназ идет на штурм Макдональдса.

Позже стало известно, что сотрудники скорой помощи вынесли на носилках мужчину — кто он, пока неизвестно.

