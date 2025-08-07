В Черкасской области задержали мужчин, ограбивших родителей погибшего военнослужащего

Злоумышленники завладели 74 000 гривен, мобильным телефоном и банковскими картами.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, совершившим разбойное нападение на родителей погибшего защитника Украины.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, трое злоумышленников, узнав, что пожилые родители получили денежную помощь в связи с гибелью сына, который защищал Украину от вооруженной агрессии РФ, ночью проникли в их дом.

«Они напали на супругов, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевших, после чего завладели 74 000 гривен, мобильным телефоном и банковскими картами, на одной из которых хранились указанные средства. С места преступления нападавшие скрылись», — заявили в прокуратуре.

Злоумышленники были задержаны, а суд взял подозреваемых под стражу без права внесения залога.

Нападающим грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

