Меньше деклараций — 5,8 млрд гривен нарушений: в каждой третьей декларации должностных лиц ошибки

С января по июнь 2025 года должностные лица подали в НАПК 706 311 деклараций — на 34% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако, как отмечают в Опендатабот, в прошлом году декларанты также могли наверстать пропущенные подачи с начала полномасштабной войны.
Наиболее активно украинские должностные лица подавали декларации в марте — тогда было подано 71% отчетов. Каждая восьмая из них впоследствии была откорректирована.
Масштабы проверок
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в прошлом году начало 1 050 полных проверок, еще 484 — в 2025 году. По состоянию на конец июня завершено 1 203 проверки (78%).
Нарушений не выявлено лишь в 0,9% случаев (11 деклараций). В настоящее время проверке подлежат только высокорисковые декларации, определенные алгоритмами.
Какие ошибки фиксируют
«Мелкие» неточности
В 45% случаев (558 проверок) были обнаружены неточности на сумму до 100 прожиточных минимумов (~302 000 грн). За такие ошибки предусмотрена дисциплинарная ответственность: выговор, увольнение или лишение премий.
Если «неточность» больше — наказание зависит от суммы и может быть административным или уголовным.
Преднамеренно ложные данные
423 декларации (около трети) содержали признаки преднамеренного искажения информации — это нарушение статьи 366-2 УКУ.
В 2024 году по этой статье было открыто 358 дел, в 2025 году — еще 258.
Подозрения вручены по 33 делам в прошлом году и по 24 — в этом.
До суда дошло только 6% дел в 2024 году и 7% — в 2025-м.
Административные правонарушения
В 159 декларациях (13%) были выявлены недостоверные сведения на сумму 129,5 млн грн (в среднем — 814 тыс. грн на каждую).
Это статья 172-6 КУоАП, предусматривающая штраф от 17 000 до 42 500 грн.
Незаконное обогащение
В 21 декларации (2%) зафиксированы признаки незаконного обогащения — на сумму 646,2 млн грн (в среднем — 30,7 млн грн на декларанта).
Необоснованные активы
В 30 декларациях (3%) установлены признаки необоснованности активов (ст. 290 ГПК Украины) — на сумму 129,1 млн грн (в среднем — 4,3 млн грн на одного декларанта).
Комбинированные нарушения
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.