Меньше деклараций — 5,8 млрд гривен нарушений: в каждой третьей декларации должностных лиц ошибки

Из общего количества в 1534 проверки на конец июня завершено уже 1203 — то есть 78%, нарушений не нашли только в 0,9% случаев — это 11 проверок.

С января по июнь 2025 года должностные лица подали в НАПК 706 311 деклараций — на 34% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако, как отмечают в Опендатабот, в прошлом году декларанты также могли наверстать пропущенные подачи с начала полномасштабной войны.

Наиболее активно украинские должностные лица подавали декларации в марте — тогда было подано 71% отчетов. Каждая восьмая из них впоследствии была откорректирована.

Масштабы проверок

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в прошлом году начало 1 050 полных проверок, еще 484 — в 2025 году. По состоянию на конец июня завершено 1 203 проверки (78%).

Нарушений не выявлено лишь в 0,9% случаев (11 деклараций). В настоящее время проверке подлежат только высокорисковые декларации, определенные алгоритмами.

Какие ошибки фиксируют

«Мелкие» неточности

В 45% случаев (558 проверок) были обнаружены неточности на сумму до 100 прожиточных минимумов (~302 000 грн). За такие ошибки предусмотрена дисциплинарная ответственность: выговор, увольнение или лишение премий.

Если «неточность» больше — наказание зависит от суммы и может быть административным или уголовным.

Преднамеренно ложные данные

423 декларации (около трети) содержали признаки преднамеренного искажения информации — это нарушение статьи 366-2 УКУ.

Общая сумма таких «неточностей» — более 5,8 млрд грн,

• В среднем — 13,6 млн грн на декларацию.

В 2024 году по этой статье было открыто 358 дел, в 2025 году — еще 258.

Подозрения вручены по 33 делам в прошлом году и по 24 — в этом.

До суда дошло только 6% дел в 2024 году и 7% — в 2025-м.

Административные правонарушения

В 159 декларациях (13%) были выявлены недостоверные сведения на сумму 129,5 млн грн (в среднем — 814 тыс. грн на каждую).

Это статья 172-6 КУоАП, предусматривающая штраф от 17 000 до 42 500 грн.

Незаконное обогащение

В 21 декларации (2%) зафиксированы признаки незаконного обогащения — на сумму 646,2 млн грн (в среднем — 30,7 млн грн на декларанта).

В 2024 году открыто 102 дела (7 подозрений),

• В 2025 году — 52 производства, 2 подозрения,

• До суда дошло лишь 1 дело в этом году.

Необоснованные активы

В 30 декларациях (3%) установлены признаки необоснованности активов (ст. 290 ГПК Украины) — на сумму 129,1 млн грн (в среднем — 4,3 млн грн на одного декларанта).

Комбинированные нарушения

В 18 декларациях — одновременно недостоверные данные (ст. 366-2 УКУ) и незаконное обогащение (ст. 368-5 УКУ).

• В 24 декларациях — недостоверные данные и признаки необоснованных активов (ст. 290 ГПК).

