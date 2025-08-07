Мошенничество на 2 млн гривен под видом авто из США: Украина и Молдова раскрыли международную аферу

Под видом доставки автомобилей из США преступная группа выманивала деньги у клиентов.

Полицейские сообщили о прекращении деятельности организованной группы, которая под видом оказания услуг по доставке автомобилей из США обманывала клиентов. Лидера преступной группы задержали на территории Молдовы в рамках международной спецоперации.

Как установило расследование, схему организовал 36-летний украинец, который проживал в Молдове. К преступной деятельности он привлек свою супругу и знакомых.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники создали ряд страниц в социальных сетях, где рекламировали услуги по пригону авто из США. Клиентам предлагали внести предоплату, а затем выманивали дополнительные средства якобы на «непредвиденные расходы» из-за таможенных нюансов. Когда люди переставали отправлять деньги — связь с ними прерывалась, а обязательства не выполнялись.

В рамках международного сотрудничества правоохранители провели 14 обысков в Украине и Молдове — по местам проживания фигурантов и в их автомобилях. Были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, наличные и автомобиль премиум-класса.

На данный момент задокументировано пять эпизодов мошенничества, а предварительная сумма ущерба превышает 2 миллиона гривен.

Лидера группы задержали в Молдове. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова (мошенничество в особо крупных размерах).

Сейчас полицейские анализируют информацию, полученную в ходе обысков, и формируют доказательную базу в отношении противоправной деятельности других участников схемы.

