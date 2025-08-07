Практика судов
Мошенничество на 2 млн гривен под видом авто из США: Украина и Молдова раскрыли международную аферу

13:32, 7 августа 2025
Под видом доставки автомобилей из США преступная группа выманивала деньги у клиентов.
Полицейские сообщили о прекращении деятельности организованной группы, которая под видом оказания услуг по доставке автомобилей из США обманывала клиентов. Лидера преступной группы задержали на территории Молдовы в рамках международной спецоперации.

Как установило расследование, схему организовал 36-летний украинец, который проживал в Молдове. К преступной деятельности он привлек свою супругу и знакомых.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники создали ряд страниц в социальных сетях, где рекламировали услуги по пригону авто из США. Клиентам предлагали внести предоплату, а затем выманивали дополнительные средства якобы на «непредвиденные расходы» из-за таможенных нюансов. Когда люди переставали отправлять деньги — связь с ними прерывалась, а обязательства не выполнялись.

В рамках международного сотрудничества правоохранители провели 14 обысков в Украине и Молдове — по местам проживания фигурантов и в их автомобилях. Были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, наличные и автомобиль премиум-класса.

На данный момент задокументировано пять эпизодов мошенничества, а предварительная сумма ущерба превышает 2 миллиона гривен.

Лидера группы задержали в Молдове. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова (мошенничество в особо крупных размерах).

Сейчас полицейские анализируют информацию, полученную в ходе обысков, и формируют доказательную базу в отношении противоправной деятельности других участников схемы.

Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Военных из ТЦК нужно убрать с улиц — доставкой в ТЦК должна заниматься полиция — военный омбудсмен Ольга Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова указала, что доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция, а не военные из ТЦК — как и предусмотрено действующим законодательством.

Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции

Главы ряда комитетов Верховной Рады внесли законопроект, которым предлагается увольнять чиновников по инициативе парламента вследствие неудовлетворительной работы

