Практика судів
  1. В Україні

«Проголосуй, будь ласка, за Марію»: українців попередили про нову шахрайську систему в Telegram

11:52, 30 травня 2024
Через перехід за посиланням користувачі Telegram втрачають доступ до своїх акаунтів.
«Проголосуй, будь ласка, за Марію»: українців попередили про нову шахрайську систему в Telegram
Джерело фото: МВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У МВС попереджають про нову шахрайську схему в Telegram, яка полягає в тому, що після переходу за наданим посиланням, користувач втрачає доступ до свого акаунта. Згодом шахраї використовують привласнений акаунт для розсилки повідомлень з проханням переказати значні суми коштів.

«Проголосуй, будь ласка, за Марію у конкурсі танців», – обережно, шахраї розсилають подібні повідомлення та зламують Telegram-акаунти», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликають:

  • Не переходити за підозрілими посиланнями.
  • Не вводити персональні дані для «голосування».
  • Блокувати невідомих абонентів.

Зазначається, що шахраї використовують різні методи, щоб ввести громадян в оману та привласнити їхні дані. Будьте обачними та не дайте себе ошукати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін розпорядився провести аудит критеріїв для блокування податкових накладних, який було доручено зробити невідкладно рішенням РНБО від 23 січня

Прийняття невідкладного рішення про проведення аудиту системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування трохи затягнулося.

На порталі «Дія» запустять електронне бронювання – Міноборони

У Мінцифри підтверджують цю інформацію, однак відповідна постанова Кабміну ще готується.

У парламенті зареєстрували законопроект про продовження строку оновлення військово-облікових даних

За попередніми даними, депутати пропонують подовжити строк для виконання обов’язку щодо оновлення даних, встановивши замість 60 днів – 150 днів.

Зміна порядку розрахунку пенсії допустима лише за умови, що не передбачає зменшення розміру пенсії – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно дії в часі закону про визначення розміру перерахунку пенсій у зв`язку з її індексацією.

Державне бюро США надало грант для забезпечення перевірки доброчесності кандидатів в судді – звіт

Крім того, виконавець, який фінансується державним Бюро США INL, почав застосовувати модель прозорої перевірки на основі заслуг, щоб допомогти у процесі відбору дисциплінарних інспекторів ВРП.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва