«Проголосуй, будь ласка, за Марію»: українців попередили про нову шахрайську систему в Telegram

Через перехід за посиланням користувачі Telegram втрачають доступ до своїх акаунтів.

Джерело фото: МВС

У МВС попереджають про нову шахрайську схему в Telegram, яка полягає в тому, що після переходу за наданим посиланням, користувач втрачає доступ до свого акаунта. Згодом шахраї використовують привласнений акаунт для розсилки повідомлень з проханням переказати значні суми коштів.

«Проголосуй, будь ласка, за Марію у конкурсі танців», – обережно, шахраї розсилають подібні повідомлення та зламують Telegram-акаунти», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликають:

Не переходити за підозрілими посиланнями.

Не вводити персональні дані для «голосування».

Блокувати невідомих абонентів.

Зазначається, що шахраї використовують різні методи, щоб ввести громадян в оману та привласнити їхні дані. Будьте обачними та не дайте себе ошукати.

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