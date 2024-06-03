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Что делать, если не хватает страхового стажа: разъяснение ПФ

23:30, 3 июня 2024
Лица, которым не хватает страхового стажа для пенсии, могут сделать три шага.
Что делать, если не хватает страхового стажа: разъяснение ПФ
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило гражданам, что делать, если не хватает страхового стажа.

В соответствии с действующим законодательством Украины предусмотрены разные виды пенсий, каждый из которых предусматривает определенные требования к возрасту лица, продолжительности страхового стажа и особому статусу, при наличии которых лицо может обратиться в орган Пенсионного фонда Украины за назначением пенсии.

Лица, которым не хватает страхового стажа для пенсии, могут:

  1. ДОРАБОБАТЬ необходимое количество месяцев/лет.
  2. ДОКУПИТЬ страховой стаж, которого не хватает для назначения пенсии.

Заключить договор о добровольном участии или докупить стаж можно, если лицо официально не работало в определенные периоды с 01.01.2004 года – не относилось к категории застрахованных лиц. За период до 2004 года купить стаж невозможно!

Добровольная уплата единого взноса за предыдущие периоды заключается по месту жительства. Для этого необходимо обратиться в налоговый орган с необходимым пакетом документов и предоставить:

- заявление соответствующей формы;

- копию трудовой книжки (при наличии);

- выписку из системы персонифицированного учета (справку ОК-5);

- копию документа, удостоверяющего личность.

Договор добровольной уплаты единого взноса за текущие периоды заключается в электронной форме через веб-портал е-услуг Пенсионного фонда путем присоединения к Типовому договору о добровольной уплате страховых взносов. Человек самостоятельно определяет, сколько времени хочет уплачивать взносы после заключения Договора, периодичность уплаты страховых взносов и их размер.

  1. ДОПЛАТИТЬ к минимальному страховому взносу за неполные месяцы. Доплата осуществляется таким образом, чтобы общая сумма уплаченных средств за соответствующий месяц была не меньше минимального страхового взноса (с 01.04.2024 — 1760 грн в месяц).

Доплата не производится за месяцы, в которых отсутствует начисление и уплата взносов.

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