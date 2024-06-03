Що робити, якщо не вистачає страхового стажу: роз’яснення ПФ

Особам, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, можуть зробити три кроки.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило громадянам, що робити, якщо не вистачає страхового стажу.

Відповідно до чинного законодавства України передбачено різні види пенсій, кожен з яких передбачає певні вимоги до віку особи, тривалості страхового стажу та особливого статусу, за наявності яких особа може звернутися до органу Пенсійного фонду України за призначенням пенсії.

Особам, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, можуть:

ДОПРАЦЮВАТИ необхідну кількість місяців/років. ДОКУПИТИ страховий стаж, якого не вистачає для призначення пенсії.

Укласти договір про добровільну участь або докупити стаж можна, якщо особа офіційно не працювала в певні періоди з 01.01.2004 року — не належала до категорії застрахованих осіб. За період до 2004 року купити стаж неможливо!

Добровільна сплата єдиного внеску за попередні періоди укладається за місцем проживання особи. Для цього необхідно звернутися до податкового органу з необхідним пакетом документів та надати:

- заяву відповідної форми;

- копію трудової книжки (за наявності);

- виписку з системи персоніфікованого обліку (довідку ОК-5);

- копію документа, що посвідчує особу.

Договір добровільної сплати єдиного внеску за поточні періоди укладається в електронній формі через вебпортал е-послуг Пенсійного фонду шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Людина самостійно визначає, скільки часу бажає сплачувати внески після укладання Договору, періодичність сплати страхових внесків та їхній розмір.

3. ДОПЛАТИТИ до мінімального страхового внеску за неповні місяці. Доплата здійснюється в такий спосіб, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок (з 01.04.2024 — 1760 грн за місяць).

Доплата не здійснюється за місяці, у яких відсутні нарахування та сплата внесків.

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