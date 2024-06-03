Эстония подпишет соглашение по безопасности с Украиной, – глава МИД Маргус Тсахкна

Министры иностранных дел Эстонии и Украины поддержку во вступлении в НАТО.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве сообщил о намерении подписать соглашение с Украиной в сфере безопасности. Об этом пишет «Европейская правда».

«И Эстония решила, что мы очень скоро подпишем двустороннее соглашение между Эстонией и Украиной», - заявил Тсахкна.

Министр также отметил, что во время встречи министров обсуждали предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, выразив полную поддержку Украины во вступлении в НАТО.

«У нас был очень открытый разговор. И наша позиция понятна: законное место Украины - в НАТО... Мы поддерживаем НАТО, но нам нужна Украина в НАТО, потому что в нашем регионе все больше и больше угроз", - подчеркнул он.

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