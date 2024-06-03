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Ирина Верещук по отношению к украинцам за границей: «Не надо разговаривать с людьми, якобы они предатели или преступники»

16:41, 3 июня 2024
Глава Минреинтеграции призывает коллег по власти не угрожать уехавшим украинцам разными мероприятиями, особенно вокруг их документов.
Ирина Верещук по отношению к украинцам за границей: «Не надо разговаривать с людьми, якобы они предатели или преступники»
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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала коллег по власти не выстраивать коммуникацию с уехавшими за границу украинцами на запугивании.

По ее словам, не следует разговаривать с уехавшими гражданами, якобы они предатели или преступники и не нужно угрожать им разными мерами, особенно вокруг их документов.

«Да, сейчас многие украинцы находятся за границей. Да, многие из них по разным причинам не хотят или не могут сейчас возвращаться. Да, среди них много мужчин, которые боятся мобилизации.

Не буду давать рецепты, что делать, чтобы люди возвращались.

Но могу сказать, чего сейчас делать точно не стоит. Это я обращаюсь к коллегам по власти и другим политикам.

Не надо разговаривать с людьми, будто они предатели или преступники. Не надо угрожать людям разными мерами, особенно вокруг их документов», — подчеркнула Верещук.

Она призывает коллег по власти смотреть прагматично.

«Такие публичные заявления или шаги реально пользы не принесут. Никто не вернется, потому что испугался или потому, что совесть заела. А вот вполне возможно, что каждое такое публичное заявление означает определенное количество украинцев, которые решат строить будущее свое и своих детей не в Украине. То есть всевозможные такие пугалки мобилизацию не улучшают, а демографию и экономику ухудшают. Зачем это делать?» – отметила она.

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