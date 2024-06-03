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Поляки знову блокуватимуть кордон з Україною

17:22, 3 червня 2024
З 4 по 6 червня протестувальники в пункті «Рава-Руська - Хребенне» пропускатимуть не більше ніж 24 вантажівок на добу.
Поляки знову блокуватимуть кордон з Україною
Джерело фото: lb.ua
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З 10 ранку за київським часом 4 червня до другої половини дня 6 червня польські фермери планують заблокувати вантажну ділянку у пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне». Про це повідомила Державна митна служба України. Це може призвести до повної зупинки руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

Польська сторона дозволятиме проїзд не більше ніж 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) у напрямку на вʼїзд в Україну, а також до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Рекомендуємо врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

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