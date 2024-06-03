Підстави для звільнення військових, які проходять службу за призовом, список

Які підстави для звільнення військовослужбовців за призовом з 18 травня 2024 року.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги навів перелік підстав для звільнення з військової служби для осіб, які проходять військову службу за призовом, зазначений у статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Зокрема, військові мають право на звільнення зі служби:

За віком

- за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Станом здоровʼя

- на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

- за наявності інвалідності (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

Засуджені до обмеження чи позбавлення волі

- у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;

За сімейними обставинами або з інших поважних причин

- повний перелік наводила «Судово-юридична газета» - за посиланням;

Звільнені з полону

- у зв’язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

Вищий офіцерський склад

- у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості їх використання на службі;

У зв’язку із призначенням (обранням) на посаду або перебуванням на посаді

- судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Також відомі підстави для звільнення військовослужбовців за контрактом з 18 травня 2024 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відтепер ТЦК перевірятимуть підстави надання відстрочок.

Також повідомлялося, чи зараховується строкова служба до страхового стажу.

Крім того, відомо, що Уряд дописав додаткову умову для відстрочки у вигляді висновку ЛКК про постійний догляд, чого немає в законі про мобілізацію.

А ще електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) можна буде сформувати самостійно після оновлення даних.

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