Хто з військовослужбовців має право звільнитися за сімейними обставинами: перелік

14:45, 2 червня 2024
Категорії військових, які мають право звільнитися зі служби.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив особливості звільнення військовослужбовців за контрактом і призовом за сімейними обставинами.
Перелік сімейних обставин та інших поважних причин для звільнення з військової служби осіб, які проходять військову службу, зазначений у статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Категорії військовослужбовців, які мають право звільнитися:
Вагітні — у зв’язку з вагітністю;
Жінки у декретній відпустці
- жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
Жінка, якщо обоє з подружжя військові і мають дитину
- дружина, якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;
Мати/батько, що утримують трьох дітей і регулярно платять аліменти
- якщо на утриманні у військовослужбовця перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;
Мати/батько, що самостійно виховує дитину
- які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений зі слів матері;
Усиновлювачі дітей до 18 років
- які є усиновлювачами, на утриманні яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною (дітьми), позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років;
Самостійно виховують дитину з інвалідністю
- виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, у разі відсутності інших осіб, які зобов’язані її виховувати;
Утримують повнолітню дитину з інвалідіністю І чи ІІ групи
- утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
Виховують важкохвору дитину
- на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність, за умови що такі особи не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;
Доглядають дружину/чоловіка з інвалідністю І чи ІІ групи
- через необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
Доглядають дружину/чоловіка з інвалідністю ІІІ групи з певними захворюваннями
- через необхідність здійснювати догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;
Доглядають батьків (своїх чи дружини) з інвалідністю І чи ІІ групи
- через необхідність здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), який є особою з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності дітей, батьків, рідних братів та сестер, бабусі та дідуся чи онуків такої особи або якщо інші члени сім’ї самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
Доглядають родичів з І чи ІІ групою інвалідності, якщо немає інших членів сім’ї, які можуть це робити
- через необхідність здійснювати постійний догляд за рідним братом, сестрою, бабусею, дідусем чи онуками, які є особою з інвалідністю I або II групи, за умови відсутності інших членів сім’ї такої особи або якщо інші члени сім’ї самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
Опікуни недієздатних осіб
- через необхідність здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною, за умови що за такою особою не здійснюється піклування (опіка) іншими особами;
Близькі родичі загиблих чи зниклих захисників
- якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі у антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;
Близькі родичі Героїв України посмертно
- якщо їхнім близьким родичам (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).
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