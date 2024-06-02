У Німеччині через зсув ґрунту зійшов із рейок пасажирський потяг

У потязі на момент інциденту перебували 185 пасажирів.

Ілюстраційне зображення: Günter Jazbec/Deutsche Bahn AG

У Німеччині через зсув ґрунту, спричинений зливами, зійшов із рейок пасажирський потяг. Про це повідомляє «DW».

У місті Швебіш-Гмюнд, земля Баден-Вюртемберг, пізно ввечері у суботу, 1 червня, два вагони міжміського потяга зійшли із рейок через зсув ґрунту, спричиненого сильними дощами. У потязі на момент інциденту перебували 185 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

Речник національного залізничного оператора країни поінформував, що пасажирів евакуювали. Через повінь поїзд був перенаправлений між містами Ульм і Штутгарт.

За словами представника залізниці, перші два вагони поїзда зійшли із рейок, однак не перекинулися. Також постраждав автомобіль, але водій лишився неушкодженим.

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