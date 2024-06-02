В Германии из-за оползня сошел с рельсов пассажирский поезд

В поезде на момент инцидента находились 185 пассажиров.

Иллюстрационное изображение: Günter Jazbec/Deutsche Bahn AG

В Германии из-за оползня, вызванного ливнями, сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом сообщает «DW».

В городе Швебиш-Гмюнд, земля Баден-Вюртемберг, поздно вечером в субботу, 1 июня, два вагона междугороднего поезда сошли с рельсов из-за оползня, вызванного сильными дождями. В поезде на момент инцидента находились 185 пассажиров, никто из них не пострадал.

Спикер национального железнодорожного оператора страны проинформировал, что пассажиры были эвакуированы. Из-за наводнения поезд был перенаправлен между городами Ульм и Штутгарт.

По словам представителя железной дороги, первые два вагона поезда сошли с рельсов, но не перевернулись. Также известно, что впострадал автомобиль, но водитель остался невредимым.

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