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G7 и ЕС планируют усилить давление на банки, которые помогают рф обходить санкции – СМИ

20:45, 2 июня 2024
Обсуждаются меры, направленные на кредиторов из третьих стран, которые используют систему финансовых сообщений банка рф, подобную SWIFT.
G7 и ЕС планируют усилить давление на банки, которые помогают рф обходить санкции – СМИ
Источник фото: Stefan Rousseau - WPA Pool/Getty Images
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Страны G7 и Европейский Союз изучают способы «подкрутить гайки» банкам, которые помогают россии обходить санкции. Об этом пишет «Bloomberg» со ссылкой на источники знакомые с этим вопросом.

Отмечается, что в настоящее время обсуждаются меры, направленные на кредиторов из третьих стран, которые используют систему финансовых сообщений банка россии, подобную SWIFT, для обхода торговых ограничений.

Обсуждения проходят накануне встречи G-7 в Италии, где главы правительств намерены согласовать комплекс мер для лучшего обеспечения соблюдения санкций, наложенных на рф за ее войну против Украины.

«G-7 уже давно определила своим главным приоритетом недопущение получения россией ключевых технологий, используемых в производстве оружия или необходимых для его производства», - говорится в сообщении.

Однако, пишут в издании, рф обходит ограничения, импортируя запрещенные товары через третьи страны.

Соответственно, правительства сосредоточили свое внимание на банках, которые якобы способствовали некоторым из этих транзакций, и предупредили их о новых санкциях. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это побудило нескольких кредиторов усилить ограничения, что привело к очевидному падению российского импорта.

Добавляется, что в рамках нового пакета санкций Еврокомиссия предложила ограничения для кредиторов, использующих систему передачи финансовых сообщений российского центрального банка, известную как SPFS, для обхода санкций. Как и SWIFT, она действует как защищенная сеть обмена сообщениями для облегчения межбанковских платежей.

В прошлом году использование системы почти утроилось по сравнению с 2022 годом. В настоящее время ее используют более 150 иностранных банков в около 20 странах.

По словам источников издания, конкретные ограничения, которые могут появиться в результате саммита G7, все еще находятся в стадии разработки, и союзники могут принять различные меры.

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