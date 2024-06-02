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Земельный налог: имеют ли льготы по его уплате иностранцы и лица без гражданства

20:27, 2 июня 2024
Иностранные граждане и лица без гражданства не пользуются льготами по уплате земельного налога.
Земельный налог: имеют ли льготы по его уплате иностранцы и лица без гражданства
Фото из открытых источников
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В Главном управлении ГНС в Черновицкой области разъяснили, имеют ли льготы по уплате земельного налога иностранные граждане и лица без гражданства.

Так, согласно п. 281.1 ст. 281 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются лица с инвалидностью первой и второй группы, физические лица, воспитывающие трех и более детей младше 18 лет, пенсионеры (по возрасту), ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 г. № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» с изменениями и дополнениями, и физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Пунктом 281.2 ст. 281 НКУ предусмотрено, что освобождение от уплаты налога за земельные участки предусмотрено для соответствующей категории физических лиц п. 281.1 ст. 281 НКУ, распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:

- для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;

- для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок):

  • в селах – не более 0,25 гектара,
  • в поселках – не более 0,15 гектара,
  • в городах – не более 0,10 гектара;

- для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

- для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;

- для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

Статьей 121 Земельного кодекса Украины от 25 октября 2001 г. № 2768-III с изменениями и дополнениями определено, что право на безвозмездное получение в собственность из земель государственной или коммунальной собственности земельных участков, в пределах указанных предельных норм, имеют граждане Украины. Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права приобретать право собственности на земельные участки на основании безвозмездной передачи из земель государственной и коммунальной собственности. Учитывая указанное, иностранные граждане и лица без гражданства не пользуются льготами по уплате земельного налога.

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