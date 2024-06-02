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Украина пригласила Палестину и Израиль на Саммит мира, — Зеленский

11:47, 2 июня 2024
По словам Президента, Украина пригласила на этот саммит все страны, поддерживающие или не поддерживающие страну.
Украина пригласила Палестину и Израиль на Саммит мира, — Зеленский
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Украина пригласила Палестину на Саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Приглашение получил также Израиль. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во время «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре.

По словам Главы государства, Украина пригласила на этот саммит все страны, которые поддерживают или не поддерживают Украину. Зеленский подчеркнул, что страна готова «слышать каждое мнение».

Президент также отметил, что россию не пригласили на Саммит мира не только потому, что она является государством-агрессором.

«У нас были с ними саммиты под названием «Нормандский формат», на которых мы уже договаривались, после которых они не придерживались своего слова и продолжали убивать нас годами. И блокировали любой процесс», – рассказал Владимир Зеленский.

Также Президент Зеленский заявил, что россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, а некоторые государства даже стали помогать агрессору в этих намерениях.

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина является справедливой страной, уважающей международное право и устав ООН, и признает два государства – и Израиль, и Палестину.

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