Україна запросила Палестину та Ізраїль на Саміт миру, — Зеленський

За словами Президента, Україна запросила на цей Саміт усі країни, які підтримують чи не підтримують державу.

Україна запросила Палестину на Саміт миру, який пойде 15-16 червня у Швейцарії. Запрошення також отримав Ізраїль. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський на пресконференції під час «Діалогу Шангрі-Ла» в Сінгапурі.

За словами Глави держави, Україна запросила на цей Саміт усі країни, які підтримують чи не підтримують Україну. Зеленський наголосив, що країна готова «чути кожну думку».

Президент також зазначив, що росію не запросили на Саміт миру не лише тому, що вона є державою-агресоркою.

«У нас були з ними саміти під назвою «Нормандський формат», на яких ми вже домовлялися, після яких вони не дотримувалися свого слова й продовжували нас убивати роками. І блокували будь-який процес», — розповів Володимир Зеленський.

Також Президент Зеленський заявив, що росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, а деякі держави навіть стали допомагати агресору в цих намірах.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що Україна є справедливою країною, яка поважає міжнародне право і статут ООН, і визнає дві держави - і Ізраїль, і Палестину.

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