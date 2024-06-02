Прикордонники у тайнику під сидінням мікроавтобуса виявили «пасажира», фото

Довезти «пасажира» пообіцяв водій автівки за $3000.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

У пункті пропуску «Смільниця» у тайнику під пасажирським сидінням мікроавтобуса прикордонники виявили чоловіка. За його словами, у такий спосіб він мав намір потрапити до Німеччини. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

26-річний молодик сховався у спеціально облаштованому тайнику мікроавтобуса марки Renault. Доступ до сховка став можливим після демонтажу сидіння в пасажирському відділенні транспортного засобу.

«Водій автівки пообіцяв своєму таємному пасажиру, що довезе до пункту призначення за три тисячі доларів США», - пишуть у ДПСУ.

Як результат, «пасажира» притягнули до адміністративної відповідальності, натомість кермувальнику загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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