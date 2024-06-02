Підтримка Китаєм росії сприятиме продовженню війни, — Президент

Володимир Зеленський вважає, що Пекін допустив стратегічну помилку, підтримуючи агресора.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка Китаєм росії сприятиме продовженню війни. Про це Глава держави зазначив на полях конференції «Діалог - Шангрі Ла» в Сінгапурі.

«За підтримки Китаєм росії війна буде довшою. Це погано для всього світу, включаючи сам Китай, який каже, що поважає територіальну цілісність і суверенітет, що це головні принципи. І це офіційно декларується. Для них це також я вважаю, не дуже добре» , - заявив Президент.

Зеленський наголосив, що ніколи не можна підтримувати країну-агресора.

«Хтось може бути не проти політики цієї держави. На жаль, хтось може бути не проти. Але найстрашніше, коли ти підтримуєш цю політику. Це говорить про те, що ти дотримуєшся таких самих правил у житті. Це говорить про тому, що політика твоєї держави саме така: підтримувати агресора. І тут щось не співпадає. Не можна говорити, що ми базуємося на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України та, при цьому, підтримувати країну, яка порушує ці принципи Статуту ООН – територіальну цілісність та суверенітет України», - підкреслив Президент.

Крім того, за словами Глави держави, «можна не брати участь у Саміті світу - це означає, що ти не бачиш у цьому форматі наближення завершення війни. Можна не допомагати Україні, цивілізованому світу чи ще комусь завершити війну. Але мені здається, що зривати Саміт світу, робити кроки, щоб послаблення було на рівні присутності лідерів країн, робити все, щоб ті чи інші лідери не доїхали до Саміту світу, тиснути на них – це вже точно не наближаємо світ».

«І це вже не тільки підтримка росії, а й фактично підтримка війни. Тому що якщо ти не підтримуєш Саміт світу, значить те, що відбувається – тобі нормально», - констатував Володимир Зеленський.

Також Президент Зеленський заявив, що росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, а деякі держави навіть стали допомагати агресору в цих намірах.

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