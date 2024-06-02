Поддержка Китаем россии будет способствовать продолжению войны, — Президент

Владимир Зеленский считает, что Пекин совершил стратегическую ошибку, поддерживая агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка Китаем россии будет способствовать продолжению войны. Об этом Глава государства отметил на полях конференции «Диалог – Шангри Ла» в Сингапуре.

«При поддержке Китаем россии война будет длиннее. Это плохо для всего мира, включая сам Китай, говорящий, что уважает территориальную целостность и суверенитет, что это главные принципы. И это официально декларируется. Для них это тоже я считаю, не очень хорошо», - заявил Президент.

Зеленский подчеркнул, что никогда нельзя поддерживать страну-агрессора.

«Кто-то может быть не против политики этого государства. К сожалению, кто-то может быть не против. Но самое ужасное, когда ты поддерживаешь эту политику. Это говорит о том, что ты соблюдаешь такие же правила в жизни. Это говорит о том, что политика твоего государства именно такова: поддерживать агрессора. И здесь что-то не совпадает. Нельзя говорить, что мы базируемся на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и при этом поддерживать страну, которая нарушает эти принципы Устава ООН – территориальную целостность и суверенитет Украины», - подчеркнул Президент.

Кроме того, по словам Главы государства, «можно не участвовать в Саммите мира – это значит, что ты не видишь в этом формате приближение завершения войны. Можно не помогать Украине, цивилизованному миру или еще кому-то завершить войну. Но мне кажется, что срывать Саммит мира, делать шаги, чтобы ослабление было на уровне присутствия лидеров стран, делать все, чтобы те или иные лидеры не доехали до Саммита мира, давить на них – это уж точно не приближаем мир».

«И это уже не только поддержка россии, но и фактически поддержка войны. Потому что, если ты не поддерживаешь Саммит мира, значит, что происходит – тебе нормально», - констатировал Владимир Зеленский.

Также Президент Зеленский заявил, что россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, а некоторые государства даже стали помогать агрессору в этих намерениях.

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