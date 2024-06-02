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Земельний податок: чи мають пільги щодо його сплати іноземці та особи без громадянства

20:27, 2 червня 2024
Іноземні громадяни та особи без громадянства не користуються пільгами щодо сплати земельного податку.
Земельний податок: чи мають пільги щодо його сплати іноземці та особи без громадянства
Фото з відкритих джерел
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У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснили, чи мають пільги щодо сплати земельного податку іноземні громадяни та особи без громадянства.

Так, відповідно до п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої і другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери (за віком), ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зі змінами та доповненнями, та фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пунктом 281.2 ст. 281 ПКУ передбачено, що звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):

  • у селах – не більш як 0,25 гектара,
  • в селищах – не більш як 0,15 гектара,
  • в містах – не більш як 0,10 гектара; 

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Статтею 121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III зі змінами та доповненнями визначено, що право на безоплатне отримання у власність із земель державної або комунальної власності земельних ділянок, у межах зазначених граничних норм, мають громадяни України. Іноземні громадяни та особи без громадянства не мають права набувати права власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності. Враховуючи зазначене, іноземні громадяни та особи без громадянства не користуються пільгами щодо сплати земельного податку.

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