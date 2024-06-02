G7 та ЄС планують посилити тиск на банки, які допомагають рф обходити санкції – ЗМІ

Обговорюються заходи, спрямовані на кредиторів з третіх країн, які використовують систему фінансових повідомлень банку рф, подібну до SWIFT.

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Країни G7 та Європейський Союз вивчають способи «підкрутити гайки» банкам, які допомагають росії обходити санкції. Про це пише «Bloomberg» з посиланням на джерела знайомі з цим питанням.

Зазначається, що наразі обговорюються заходи, спрямовані на кредиторів з третіх країн, які використовують систему фінансових повідомлень банку росії, подібну до SWIFT, для обходу торговельних обмежень.

Обговорення відбуваються напередодні зустрічі G-7 в Італії, де глави урядів мають намір узгодити комплекс заходів для кращого забезпечення дотримання санкцій, накладених на рф за її війну проти України.

«G-7 вже давно визначила своїм головним пріоритетом недопущення отримання росією ключових технологій, які використовуються у виробництві зброї або необхідні для її виробництва», - йдеться в повідомленні.

Проте, пишуть у виданні, рф обходить обмеження, імпортуючи заборонені товари через треті країни.

Відповідно, уряди зосередили свою увагу на банках, які нібито сприяли деяким з цих транзакцій, та попередили їх про нові санкції. За словами людей, знайомих з цим питанням, це спонукало кількох кредиторів посилити обмеження, відтак це призвело до очевидного падіння російського імпорту.

Додається, що в рамках нового пакету санкцій Єврокомісія запропонувала обмеження для кредиторів, які використовують систему передачі фінансових повідомлень російського центрального банку, відому як SPFS, для обходу санкцій. Як і SWIFT, вона діє як захищена мережа обміну повідомленнями для полегшення міжбанківських платежів.

Минулого року використання системи майже потроїлося порівняно з 2022 роком. Зараз її використовують понад 150 іноземних банків у близько 20 країнах.

За словами джерел видання, конкретні обмеження, які можуть з'явитися в результаті саміту G7, все ще перебувають у стадії розробки, і союзники можуть вжити різних заходів.

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