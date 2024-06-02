Кто из военнослужащих имеет право уволиться по семейным обстоятельствам: список

Категории военных, имеющих право уволиться со службы.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснил особенности увольнения военнослужащих по контракту и призыву по семейным обстоятельствам.

Перечень семейных обстоятельств и других уважительных причин для увольнения с военной службы лиц, проходящих военную службу, указан в статье 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Категории военнослужащих, имеющих право уволиться:

Беременные – в связи с беременностью;

Женщины в декретном отпуске

женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

Женщина, если оба супруга военные и имеют ребенка

супруга, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

Мать/отец, удерживающий троих детей и регулярно платящий алименты

если на содержании у военнослужащего находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме имеющих задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

Мать/отец, самостоятельно воспитывающий ребенка

имеющих ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена ​​со слов матери;

Усыновители детей до 18 лет

которые являются усыновителями, на содержании которых находится ребенок, который к моменту усыновления был ребенком-сиротой или ребенком (детьми), лишенным родительской опеки, младше 18 лет, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, патронатными воспитателями, на содержании которых находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

Самостоятельно воспитывают ребенка с инвалидностью

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, в случае отсутствия других лиц, обязанных его воспитывать;

Содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы

содержат совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

Воспитывают тяжелобольного ребенка

тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, травму, нуждающуюся в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена ​​инвалидность, при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

Ухаживают за женой/супругом с инвалидностью I или II группы

из-за необходимости осуществлять постоянный уход за женой (супругом) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

Ухаживают за женой/супругом с инвалидностью ІІІ группы с определенными заболеваниями

из-за необходимости осуществлять уход за женой (супругом) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов, или при наличии у супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

Ухаживают за родителями (своими или женами) с инвалидностью I или II группы

из-за необходимости осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей или родителей жены (супруга), который является лицом с инвалидностью I или II группы, при отсутствии детей, родителей, родных братьев и сестер, бабушки и дедушки или внуков такого лица или если другие члены семьи сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

Ухаживают за родственниками с I или II группой инвалидности, если нет других членов семьи, которые могут это делать

из-за необходимости осуществлять постоянный уход за родным братом, сестрой, бабушкой, дедушкой или внуками, которые являются лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи такого лица или если другие члены семьи сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

Попечители недееспособных лиц

из-за необходимости осуществления опеки над лицом, признанным судом недееспособным, при условии, что за таким лицом не осуществляется попечительство (опека) другими лицами;

Близкие родственники погибших или пропавших защитников

если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

Близкие родственники Героев Украины посмертно

если их близким родственникам (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение народу, обнаруженные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 – февраль 2014).

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