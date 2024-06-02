Кто из военнослужащих имеет право уволиться по семейным обстоятельствам: список

14:45, 2 июня 2024
Категории военных, имеющих право уволиться со службы.
Иллюстративное фото из открытых источников
Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснил особенности увольнения военнослужащих по контракту и призыву по семейным обстоятельствам.
Перечень семейных обстоятельств и других уважительных причин для увольнения с военной службы лиц, проходящих военную службу, указан в статье 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».
Категории военнослужащих, имеющих право уволиться:
Беременные – в связи с беременностью;
Женщины в декретном отпуске
- женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
Женщина, если оба супруга военные и имеют ребенка
- супруга, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
Мать/отец, удерживающий троих детей и регулярно платящий алименты
- если на содержании у военнослужащего находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме имеющих задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;
Мать/отец, самостоятельно воспитывающий ребенка
- имеющих ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена со слов матери;
Усыновители детей до 18 лет
- которые являются усыновителями, на содержании которых находится ребенок, который к моменту усыновления был ребенком-сиротой или ребенком (детьми), лишенным родительской опеки, младше 18 лет, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, патронатными воспитателями, на содержании которых находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
Самостоятельно воспитывают ребенка с инвалидностью
- воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, в случае отсутствия других лиц, обязанных его воспитывать;
Содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы
- содержат совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
Воспитывают тяжелобольного ребенка
- тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, травму, нуждающуюся в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность, при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;
Ухаживают за женой/супругом с инвалидностью I или II группы
- из-за необходимости осуществлять постоянный уход за женой (супругом) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
Ухаживают за женой/супругом с инвалидностью ІІІ группы с определенными заболеваниями
- из-за необходимости осуществлять уход за женой (супругом) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов, или при наличии у супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;
Ухаживают за родителями (своими или женами) с инвалидностью I или II группы
- из-за необходимости осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей или родителей жены (супруга), который является лицом с инвалидностью I или II группы, при отсутствии детей, родителей, родных братьев и сестер, бабушки и дедушки или внуков такого лица или если другие члены семьи сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;
Ухаживают за родственниками с I или II группой инвалидности, если нет других членов семьи, которые могут это делать
- из-за необходимости осуществлять постоянный уход за родным братом, сестрой, бабушкой, дедушкой или внуками, которые являются лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи такого лица или если другие члены семьи сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;
Попечители недееспособных лиц
- из-за необходимости осуществления опеки над лицом, признанным судом недееспособным, при условии, что за таким лицом не осуществляется попечительство (опека) другими лицами;
Близкие родственники погибших или пропавших защитников
- если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;
Близкие родственники Героев Украины посмертно
- если их близким родственникам (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение народу, обнаруженные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 – февраль 2014).
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