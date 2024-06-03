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Основания для увольнения военных, проходящих службу по контракту: список

15:19, 3 июня 2024
Какие основания для увольнения военнослужащих по контракту с 18 мая 2024 года.
Основания для увольнения военных, проходящих службу по контракту: список
Иллюстративное фото из открытых источников
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Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи привел перечень оснований для увольнения с военной службы для лиц, проходящих военную службу по контракту, указанный в статье 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

По возрасту

- при достижении предельного возраста пребывания на военной службе;

Состоянием здоровья:

- как непригодные - на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

- при наличии инвалидности (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

Осужденные к ограничению или лишению свободы

- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;

По семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам

- полный перечень приводила «Судебно-юридическая газета» по ссылке;

Освобождены из плена

- в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

Высший офицерский состав

- в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий - в случае невозможности их использования на службе;

Окончание контракта

- в связи с окончанием срока службы (если военнослужащие не выразили желания продлевать военную службу) в случае истечения срока контракта, заключенного во время действия военного положения;

Для иностранцев и лиц без гражданства

- по собственному желанию: для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, но не ранее шести месяцев прохождения ими непрерывной военной службы;

В связи с назначением (избранием) на должность

- судьи, судьи Конституционного суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», теперь ТЦК будут проверять основания предоставления отсрочек.

Также сообщалось, засчитывается ли срочная служба в страховой стаж.

Кроме того, известно, что правительство дописало дополнительное условие для отсрочки в виде заключения ЛКК о постоянном уходе, чего нет в законе о мобилизации.

А еще электронный военно-учетный документ (э-ВОД) можно будет сформировать самостоятельно после обновления данных.

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