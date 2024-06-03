Судили экс-директора Центра по работе с детьми, который сдал в ломбард генератор, предоставленный благотворителями

Экс-директор столичного Центра работы с детьми и молодежью получил пять лет за злоупотребление служебным положением.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Экс-директор Центра работы с детьми и молодежью в Днепровском районе города Киева, который сдал генератор, подаренный благотворителями, в ломбард, был приговорен к 5 годам заключения. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Суд по обвинению Днепровской окружной прокуратуры города Киева признал бывшего и.о. директора виновным в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

В ходе судебного процесса прокурор доказал, что в течение 2022-2023 годов, во время блэкаутов из-за российских обстрелов, международные партнеры передали Днепровской РГА генераторы как гуманитарную помощь. Девять генераторов были переданы Центру, однако директор распределил только восемь для нужд учреждения и оставил себе один. Позже он сдал этот генератор в ломбард.

В суде обвиняемый утверждал, что он завладел генератором как простой вор, а не как должностное лицо, поскольку имел ключи к помещению, где он хранился.

Однако, суд признал его виновным в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и приговорил к 5 годам заключения. Также он был лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административными функциями, на срок в 3 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.