Судили ексдиректора Центру по роботі з дітьми, який здав до ломбарду генератор, наданий благодійниками

Ексдиректор столичного Центру роботи з дітьми та молоддю отримав п'ять років за зловживання службовим становищем.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Ексдиректор Центру роботи з дітьми та молоддю в Дніпровському районі міста Києва, який здав генератор, подарований благодійниками, до ломбарду, був засуджений до 5 років ув'язнення. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Суд за обвинуваченням Дніпровської окружної прокуратури міста Києва визнав колишнього в.о. директора винним у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

В ході судового процесу прокурор довів, що протягом 2022–2023 років, під час блекаутів через російські обстріли, міжнародні партнери передали Дніпровській РДА генератори як гуманітарну допомогу. Дев'ять генераторів були передані Центру, однак директор розподілив лише вісім для потреб закладу та залишив собі один. Пізніше він здав цей генератор до ломбарду.

В суді обвинувачений стверджував, що він заволодів генератором як простий крадій, а не як службова особа, оскільки мав ключі до приміщення, де він зберігався.

Однак, суд визнав його винним у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем та засудив до 5 років ув'язнення. Також його було позбавлено права займати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, на термін у 3 роки.

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