«З вітерцем та під посвист куль»: поблизу Румунії прикордонники зупинили автівку з «нелегальними туристами»

На вимогу прикордонників водій легковика не зупинився, тож довелося застосувати зброю.

Джерело фото: zahidnuy.kordon

Прикордонники затримали групу порушників та їх провідника на кордоні з Румунією, внаслідок чого довелося застосувати зброю. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Увечері 2 червня прикордонний наряд на одному з контрольних постів спробував зупинити легковий автомобіль для перевірки. Але водій не відповів на вимогу правоохоронців і почав втікати з великою швидкістю.

Прикордонники розпочали переслідування, і через деякий час автомобіль було заблоковано неподалік кордону. Але водій та пасажири встигли втекти. Під час затримання охоронцям кордону довелося випустити кілька пострілів вгору, лише після цього ситуацію вдалося локалізувати.

Під час роботи залучених оперативних підрозділів встановлено, що водій, місцевий мешканець, доставляв чотирьох чоловіків до кордону з метою незаконного перетину. Ці «нелегальні туристи» з Київської, Львівської та Івано-Франківської областей заплатили за цю послугу від 6 до 8 тисяч євро.

Також були встановлені дані головних організаторів схеми, і стосовно них направлено повідомлення до Національної поліції за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Водія, який виступав в ролі провідника, затримано відповідно до статті 208 КПК України. Щодо інших затриманих складено протоколи за статтями 204-1 та 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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