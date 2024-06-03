Практика судів
  1. В Україні

«З вітерцем та під посвист куль»: поблизу Румунії прикордонники зупинили автівку з «нелегальними туристами»

20:56, 3 червня 2024
На вимогу прикордонників водій легковика не зупинився, тож довелося застосувати зброю.
«З вітерцем та під посвист куль»: поблизу Румунії прикордонники зупинили автівку з «нелегальними туристами»
Джерело фото: zahidnuy.kordon
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прикордонники затримали групу порушників та їх провідника на кордоні з Румунією, внаслідок чого довелося застосувати зброю. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Увечері 2 червня прикордонний наряд на одному з контрольних постів спробував зупинити легковий автомобіль для перевірки. Але водій не відповів на вимогу правоохоронців і почав втікати з великою швидкістю.

Прикордонники розпочали переслідування, і через деякий час автомобіль було заблоковано неподалік кордону. Але водій та пасажири встигли втекти. Під час затримання охоронцям кордону довелося випустити кілька пострілів вгору, лише після цього ситуацію вдалося локалізувати.

Під час роботи залучених оперативних підрозділів встановлено, що водій, місцевий мешканець, доставляв чотирьох чоловіків до кордону з метою незаконного перетину. Ці «нелегальні туристи» з Київської, Львівської та Івано-Франківської областей заплатили за цю послугу від 6 до 8 тисяч євро.

Також були встановлені дані головних організаторів схеми, і стосовно них направлено повідомлення до Національної поліції за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Водія, який виступав в ролі провідника, затримано відповідно до статті 208 КПК України. Щодо інших затриманих складено протоколи за статтями 204-1 та 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа БЕБ, аудит НАБУ, створення ВАСУ та зміни до КПК – які питання назвали пріоритетними в МВФ

НАБУ чекає аудит, а БЕБ – реформа – про що розповіли у МВФ.

На вакантну посаду члена ВККС є 28 претендентів: список

Серед кандидатів - судді Верховного Суду, ВАКС, місцевих судів та судді у відставці.

Постанова Кабміну про застосунок Резерв+ існує, але опублікована не буде, що залишає під питанням його правовий статус

Комунікаційник з команди заступниці міністра оборони з питань цифровізації привідкрив завісу таємниці, чому постанову про Резерв+ так і не опублікували, та який правовий статус має застосунок.

Артем Ситник звільнився з НАЗК

Колишній директор НАБУ, який займав останнім часом посаду заступника голови НАЗК Артем Ситник залишив посаду.

За невиконання вимог посадових осіб Військовій поліції штрафуватимуть до 17 тисяч грн

В Україні створять новий орган – Військову поліцію, за невиконання запитів та вимог якої зможуть оштрафувати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео