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«С ветерком и под посвист пуль»: вблизи Румынии пограничники остановили машину с «нелегальными туристами»

20:56, 3 июня 2024
По требованию пограничников водитель легковушки не остановился, поэтому пришлось применить оружие.
«С ветерком и под посвист пуль»: вблизи Румынии пограничники остановили машину с «нелегальными туристами»
Источник фото: zahidnuy.kordon
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Пограничники задержали группу нарушителей и их проводника на границе с Румынией, в результате чего пришлось применить оружие. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Вечером 2 июня пограничный наряд на одном из контрольных постов попытался остановить легковой автомобиль для проверки. Но водитель не ответил на требование правоохранителей и начал убегать с большой скоростью.

Пограничники начали преследование, и через некоторое время автомобиль был заблокирован недалеко от границы. Но водитель и пассажиры успели убежать. Во время задержания пограничникам пришлось выпустить несколько выстрелов вверх, только после этого ситуацию удалось локализовать.

Во время работы привлеченных оперативных подразделений установлено, что водитель, местный житель, доставлял четырех мужчин к границе с целью незаконного пересечения. Эти «нелегальные туристы» из Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областей заплатили за эту услугу от 6 до 8 тысяч евро.

Также были установлены данные главных организаторов схемы, и в отношении них направлено сообщение в Национальную полицию по статье 332 Уголовного кодекса Украины.

Водитель, который выступал в роли проводника, задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины. В отношении других задержанных составлены протоколы по статьям 204-1 и 185-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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