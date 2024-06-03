Эвакуация из Донецкой области: как выехать в безопасный регион, график рейсов и полезная информация

Жители Донецкой области могут бесплатно выехать в территориальные общины Ровенской области.

Иллюстративное фото, источник - ГСЧС

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С 3 июня начинается бесплатная эвакуация из Донецкой области в территориальные общины Ровенской области.

В Ровенскую область запланировано 4 эвакуационных рейса: 3, 11, 19 и 27 июня. Об этом сообщили в Донецкой ОВО.

Для того чтобы спасти свою семью от постоянных обстрелов и бесплатно уехать в безопасный регион необходимо:

Оставить заявку по телефону: (098) 890-33-18 или (066) 285-62-90. Добраться до места сбора в вашем населенном пункте, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в Покровск.

После выезда граждане смогут бесплатно поселиться в Ровенской области.

Для эвакуации тяжелобольных и людей с инвалидностью действуют номера: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (099) 311-53-36 .

О желании уехать можно сообщить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру: 15-48. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.

Эвакуация в безопасный регион осуществляется бесплатно.

Власть предоставляет следующие социальные гарантии:

бесплатное жилье в заведениях коммунальной собственности (определенных местами компактного проживания) Ровенской области;

ежемесячная выплата пособия на проживание некоторым категориям внутренне перемещенных лиц;

разовая выплата эвакуируемому гражданскому населению;

гуманитарная помощь;

психологическая помощь;

медицинская помощь и т.д.

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