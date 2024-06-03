Эвакуация из Донецкой области: как выехать в безопасный регион, график рейсов и полезная информация

С 3 июня начинается бесплатная эвакуация из Донецкой области в территориальные общины Ровенской области.
В Ровенскую область запланировано 4 эвакуационных рейса: 3, 11, 19 и 27 июня. Об этом сообщили в Донецкой ОВО.
Для того чтобы спасти свою семью от постоянных обстрелов и бесплатно уехать в безопасный регион необходимо:
После выезда граждане смогут бесплатно поселиться в Ровенской области.
Для эвакуации тяжелобольных и людей с инвалидностью действуют номера: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (099) 311-53-36 .
О желании уехать можно сообщить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру: 15-48. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.
Эвакуация в безопасный регион осуществляется бесплатно.
Власть предоставляет следующие социальные гарантии:
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