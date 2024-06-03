Евакуація з Донеччини: як виїхати до безпечного регіону, графік рейсів та корисна інформація

Мешканці Донецької області можуть безкоштовно виїхати до територіальних громад Рівненської області.

Ілюстративне фото, джерело - ДСНС

Із 3 червня розпочинається безкоштовна евакуація з Донеччини до територіальних громад Рівненської області.

На Рівненщину заплановано 4 евакуаційні рейси: 3, 11, 19 і 27 червня. Про це повідомили у Донецькій ОВА.

Для того, щоб врятувати свою родину від постійних обстрілів та безкоштовно виїхати до безпечного регіону необхідно:

Залишити заявку за номером телефону: (098) 890-33-18 або (066) 285-62-90. Дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзда у місті Покровськ.

Після виїзду громадяни зможуть безкоштовно оселитися у Рівненській області.

Для евакуації тяжкохворих і людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (099) 311-53-36.

Про бажання виїхати також можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Евакуація до безпечного регіону здійснюється безкоштовно.

Влада надає такі соціальні гарантії:

безкоштовне житло у закладах комунальної власності (визначених місцями компактного проживання) Рівненської області;

щомісячна виплата допомоги на проживання деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб;

разова виплата цивільному населенню, яке евакуюється;

гуманітарна допомога;

психологічна допомога;

медична допомога тощо.

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