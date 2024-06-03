Практика судів
  1. В Україні

Евакуація з Донеччини: як виїхати до безпечного регіону, графік рейсів та корисна інформація

13:35, 3 червня 2024
Мешканці Донецької області можуть безкоштовно виїхати до територіальних громад Рівненської області.
Евакуація з Донеччини: як виїхати до безпечного регіону, графік рейсів та корисна інформація
Ілюстративне фото, джерело - ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 3 червня розпочинається безкоштовна евакуація з Донеччини до територіальних громад Рівненської області.

На Рівненщину заплановано 4 евакуаційні рейси: 3, 11, 19 і 27 червня. Про це повідомили у Донецькій ОВА.

Для того, щоб врятувати свою родину від постійних обстрілів та безкоштовно виїхати до безпечного регіону необхідно:

  1. Залишити заявку за номером телефону: (098) 890-33-18 або (066) 285-62-90.
  2. Дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзда у місті Покровськ.

Після виїзду громадяни зможуть безкоштовно оселитися у Рівненській області.

Для евакуації тяжкохворих і людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (099) 311-53-36.

Про бажання виїхати також можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Евакуація до безпечного регіону здійснюється безкоштовно.

Влада надає такі соціальні гарантії:

  • безкоштовне житло у закладах комунальної власності (визначених місцями компактного проживання) Рівненської області;
  • щомісячна виплата допомоги на проживання деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб;
  • разова виплата цивільному населенню, яке евакуюється;
  • гуманітарна допомога;
  • психологічна допомога;
  • медична допомога тощо.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Не більше 6 дітей: дитячі будинки сімейного типу ліквідують, надавши їм статус прийомної сім’ї, і обмежать кількість дітей на вихованні

Уряд пропонує ліквідувати дитячі будинки сімейного типу і обмежити кількість дітей у прийомній сім’ї шістьма, крім випадку, коли всі влаштовані в таку сім’ю діти є рідними братами та сестрами.

Військова поліція зможе перевіряти у водіїв документи і проникати до житла – за яких умов

Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Як колегії ВККС відмовляли кандидатам на посади суддів у наданні рекомендацій: статистика

Не виключено, що колегії ВККС під час співбесід з кандидатами на посади суддів місцевих судів дещо по-різному оцінювали певні факти та обставини.

Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ – законопроект

Військова поліція отримає досить широке коло повноважень та інструментів для їх реалізації.

Відсутність захисника під час затримання особи не свідчить про незаконність особистого обшуку та вилучення телефона – Верховний Суд

Також Верховний Суд підкреслив, що огляд інформації, що міститься в телефоні, не становить негласне втручання у приватне спілкування, і доступ до інформації, що містилася в ньому не вимагає отримання окремого дозволу, якщо сторона обвинувачення отримала телефон підозрюваного у своє володіння на підставі законно проведеного обшуку.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео