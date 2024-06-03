Евакуація з Донеччини: як виїхати до безпечного регіону, графік рейсів та корисна інформація

Із 3 червня розпочинається безкоштовна евакуація з Донеччини до територіальних громад Рівненської області.
На Рівненщину заплановано 4 евакуаційні рейси: 3, 11, 19 і 27 червня. Про це повідомили у Донецькій ОВА.
Для того, щоб врятувати свою родину від постійних обстрілів та безкоштовно виїхати до безпечного регіону необхідно:
Після виїзду громадяни зможуть безкоштовно оселитися у Рівненській області.
Для евакуації тяжкохворих і людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (099) 311-53-36.
Про бажання виїхати також можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.
Евакуація до безпечного регіону здійснюється безкоштовно.
Влада надає такі соціальні гарантії:
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