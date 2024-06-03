Комітет переглянув висновок до законопроекту про застосування англійської мови в Україні

У поправці йдеться про доручення уряду розробити і затвердити державну цільову програму щодо сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні.

У понеділок, 3 червня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики переглянув свій висновок від 5 березня 2024 року до проекту Закону № 9432 про застосування англійської мови в Україні.

Метою проекту є підвищення рівня конкурентоспроможності України, зростання її інвестиційної та туристичної привабливості, розширення застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя та створення сприятливих умов для опанування англійської громадянами України. Акт уже ухвалено за основу.

Сьогодні на засіданні більшістю голосів Комітет підтримав поправку № 336 в оновленій редакції. У поправці йдеться про доручення Кабінету Міністрів України розробити і затвердити державну цільову програму щодо сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні, якою, зокрема, передбачити особливості забезпечення кіновидовищними закладами (відповідними суб’єктами кінематографії) демонстрування іноземних фільмів англійською мовою з дотриманням вимог, встановлених Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», за умови забезпечення відшкодування витрат відповідних суб’єктів кінематографії на демонстрування таких іноземних фільмів, не покритих за кошт продажів квитків глядачам на відповідні сеанси, коштом Державного бюджету відповідно до бюджетного законодавства.

Крім того, ця поправка говорить, що «забезпечення демонстрування іноземних фільмів англійською мовою на зазначених умовах відшкодування відповідних витрат здійснюється суб’єктами кінематографії на добровільних засадах, але з дотриманням таких мінімальних вимог: кожен зал, в якому суб’єкт кінематографії демонструє фільми, повинен здійснити не менше 8 демонструвань (публічних показів) фільмів англійською мовою впродовж календарного місяця, причому не менше 2 демонстрування (публічні покази) повинні бути здійснені впродовж тижня у будь-який час у вихідний день та / або у робочий день з початком показу після 18:00».

Комітет рекомендує Верховній Раді України ухвалити проект Закону № 9432 у другому читанні та в цілому.

Раніше ми писали, що із законопроєкту про англійську мову прибрали вимогу демонструвати фільми без дубляжу.

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