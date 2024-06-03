Комитет пересмотрел заключение к законопроекту о применении английского языка в Украине

В поправке говорится о поручении правительству разработать и утвердить государственную целевую программу по содействию изучению и применению английского языка в Украине.

В понедельник, 3 июня, Комитет по гуманитарной и информационной политике пересмотрел свой вывод от 5 марта 2024 года к проекту Закона № 9432 о применении английского языка в Украине.

Целью проекта является повышение уровня конкурентоспособности Украины, рост ее инвестиционной и туристической привлекательности, расширение применения английского языка в публичных сферах общественной жизни и создание благоприятных условий для овладения английским гражданами Украины. Акт уже принят за основу.

Сегодня на заседании большинством голосов Комитет поддержал поправку №336 в обновленной редакции. В поправке говорится о поручении Кабинета Министров Украины разработать и утвердить государственную целевую программу по содействию изучению и применению английского языка в Украине, которой, в частности, предусмотреть особенности обеспечения кинозрелищными заведениями (соответствующими субъектами кинематографии) демонстрации иностранных фильмов на английском языке с соблюдением требований, Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», при обеспечении возмещения расходов соответствующих субъектов кинематографии на демонстрирование таких иностранных фильмов, не покрытых за счет продаж билетов зрителям на соответствующие сеансы, за счет Государственного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

Кроме того, эта поправка говорит, что «обеспечение демонстрации иностранных фильмов на английском языке на указанных условиях возмещение соответствующих расходов осуществляется субъектами кинематографии на добровольной основе, но с соблюдением таких минимальных требований: каждый зал, в котором субъект кинематографии демонстрирует фильмы, должен осуществить не менее 8 демонстраций (публичных показов) фильмов на английском языке в течение календарного месяца, причем не менее 2 демонстраций (публичных показов) должны быть осуществлены в течение недели в любое время в выходной день и/или в рабочий день с началом показа после 18:00».

Комитет рекомендует Верховной Раде Украины принять проект Закона № 9432 во втором чтении и целом.

Ранее сообщалось, что из законопроекта об английском убрали требование показывать фильмы без дубляжа.

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