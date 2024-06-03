«Бронюватимуть професії, а не конкретних людей» – Веніславський про підготовку переліку професій, які не підлягають мобілізації

В основному в списку на бронювання будуть працівники критичних галузей промисловості.

Кабінет Міністрів готує список професій та посад, які будуть виключені зі списку мобілізації. За словами голови підкомітету Верховної Ради з національної безпеки Федіра Веніславського, у найближчий час уряд надасть цей перелік.

За його словами, основний акцент буде зроблено на захисті професій, а не окремих осіб, зокрема працівників критичних сфер промисловості.

«На рівні комітету ми розглядали алгоритми бронювання, намагалися чітко визначити перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані, уникнути корупційних складових. Щоби не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості, військово-промислового комплексу, оборонно-промислового комплексу», – сказав Веніславський.

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