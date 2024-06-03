Реформа БЕБ, аудит НАБУ, створення ВАСУ та зміни до КПК – які питання назвали пріоритетними в МВФ

НАБУ чекає аудит, а БЕБ – реформа – про що розповіли у МВФ.

Найближчим пріоритетом для України є зміцнення податкового та митного адміністрування, у тому числі шляхом вирішення питань дотримання законодавства, та зміцнення суспільної довіри через антикорупційні реформи та заходи щодо належного захисту особистої інформації платників податків. Також Україні необхідно швидко прийняти потужні законодавчі реформи для посилення спроможності Бюро економічної безпеки ефективно протидіяти серйозним економічним злочинам, «посилити» Кримінальний процесуальний кодекс, створити новий Вищий адміністративний суд та завершити перший в історії зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це йдеться у офіційному релізі МВФ від 31 травня за результатами домовленості на рівні персоналу щодо четвертого перегляду механізму розширеного фінансування (EFF) між МВФ та українською владою.

Так, співробітники МВФ і українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо четвертого перегляду 4-річної угоди про розширене фінансування (EFF). За умови схвалення виконавчою радою МВФ Україна матиме доступ до близько 2,2 мільярда доларів США.

«Усі кількісні критерії ефективності були виконані, а структурні контрольні показники для перегляду були виконані або впроваджені з невеликою затримкою. Також було досягнуто домовленостей щодо оновленого набору економічної та фінансової політики для підтримки макроекономічної стабільності та просування економічних реформ» - йдеться у повідомленні МВФ.

«Українська економіка продовжувала досягати стійкого зростання та зниження інфляції протягом першого кварталу 2024 року. Однак ризики є високими та зростають у міру того, як триває війна, і перспективи на решту року залишаються дуже невизначеними» - додали у Фонді.

Як зазначив Гевін Грей, який представляє команду МВФ у обговореннях з українським урядом, «у міру того, як війна триває, ризики погіршення ситуації є високими та зростають». «Очікується, що економічна активність у другій половині 2024 року сповільниться, відображаючи нещодавні масштабні атаки на енергетичний сектор і пов’язаний з війною вплив на довіру, тоді як очікується помірне зростання інфляції в другій половині року» - зазначає МВФ.

Також повідомляється, що потреби України у фіскальному фінансуванні залишаються дуже високими у 2024 році, і бюджет має виконуватися відповідно до фінансових обмежень і необхідності відновлення фіскальної та боргової стабільності. Органи влади просуваються до комерційної реструктуризації зовнішнього боргу на умовах, які відповідають програмі, що має важливе значення для створення простору для першочергових видатків і для повернення боргу до прийнятного рівня.

Бюджет України на 2025 рік вимагатиме заходів для прискорення мобілізації внутрішніх доходів, враховуючи все ще високі потреби у видатках. Тобто, посилення оподаткування.

«Для забезпечення фіскальної стійкості слід прискорити реалізацію податкової політики та реформ адміністрування доходів, передбачених Національною стратегією доходів. Найближчим пріоритетом є зміцнення податкового та митного адміністрування, у тому числі шляхом вирішення питань дотримання законодавства, та зміцнення суспільної довіри через антикорупційні реформи та заходи щодо належного захисту особистої інформації платників податків. Необхідно швидко прийняти потужні законодавчі реформи для посилення спроможності Бюро економічної безпеки ефективно протидіяти серйозним економічним злочинам, а ухвалення поправок до Митного кодексу відповідно до передової міжнародної практики також буде критично важливим у найближчі місяці.

Влада, як і раніше, віддана продовженню структурних реформ для зміцнення управління та закладення міцної основи для тривалого зростання, просуваючись шляхом вступу до ЄС. У зв’язку з цим додаткові важливі реформи управління та боротьби з корупцією включають посилення Кримінального процесуального кодексу, створення нового Вищого адміністративного суду та завершення першого в історії зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро» - зазначає МВФ.

Також у команді МВФ підкреслили, що потрібно ретельно відстежувати фіскальні ризики, в тому числі з боку державних підприємств (ДП) та енергетичного сектору, щоб переконатися, що державні ресурси витрачаються належним чином, а боргова стійкість рішуче відновлена. З цією метою важливі посилення оцінки фіскальних ризиків у ДП та енергетичному секторі, а також ефективне впровадження нещодавно прийнятого закону про корпоративне управління ДП.

«Пріоритети на майбутнє включають посилення санації банків, нагляду, кредитування та інфраструктури ринку капіталу. Низький рівень фінансової доступності, особливо в районах, уражених конфліктом, перешкоджає економічній діяльності; ведеться діагностична робота для розробки відповідних політичних заходів» - зазначає МВФ.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні до кінця липня 2024 року ухвалять закон про створення Вищого адміністративного суду. Це передбачає Меморандум з МВФ, який Фонд оприлюднив 22 березня 2024 року результатами Третього перегляду розширеної угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF).

Також у документі йдеться про зовнішній аудит ефективності НАБУ за участю трьох незалежних експертів із міжнародним досвідом та публікацію звіту (cтруктурний орієнтир виконання – кінець вересня 2024 року).

«Для ефективної імплементації закону про надання НАБУ повноважень щодо перехоплення комунікацій (прослуховування телефонних розмов) ми розробимо план реалізації на період після воєнного стану щодо забезпечення НАБУ ресурсами, обладнанням та технологічними рішеннями для самостійного перехоплення повідомлень стаціонарних та мобільних пристроїв. Тривають переговори між НАБУ та правоохоронними органами щодо розробки плану реалізації», - зазначено у документі.

Також українська влада повинна розробити подальші зміни до КПК для підвищення ефективності розслідування корупції, включаючи взаємну правову допомогу та обґрунтованість строків досудового розслідування.

Крім того, українська влада планує працювати над комплексною концептуальною базою для вдосконалення пенсійної системи та розглядає можливість запровадження другого рівня пенсійної системи, коли для цього будуть створені умови.

Автор: Наталя Мамченко

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