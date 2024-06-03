Практика судів
  1. В Україні

4000 доларів та 4000 євро за перетин кордону: жителя Молдови підозрюють у переправленні військовозобов’язаних

23:48, 3 червня 2024
Іноземець долучився до протиправної схеми незаконного переправлення українців за кордон.
4000 доларів та 4000 євро за перетин кордону: жителя Молдови підозрюють у переправленні військовозобов’язаних
Ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жителя Молдови підозрюють у незаконному переправленні військовозобов’язаних українців за кордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Іноземцю повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 400 тисяч гривень.

За даними слідства, 39-річний громадянин Молдови долучився до протиправної схеми одержання прибутку від незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян України  за кордон.

Встановлено, що підозрюваний проживає неподалік молдовсько-українського кордону та добре орієнтується на прикордонній місцевості.

Прокуратура зазначає, що наприкінці травня цього року він підшукав через один з месенджерів двох чоловіків – громадян України, які мали намір незаконно перетнути кордон з Молдовою. Послуга вартувала 4000 доларів та 4000 євро. 

Так, іноземець прибув до Чернівців рейсовим автобусом, де зустрівся з «клієнтами». Надалі він замовив послугу таксі та разом з чоловіками вирушив до прикордоння. Їх викрили прикордонники на автостоянці у селі Недобоївці Дністровського району Чернівецької області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа БЕБ, аудит НАБУ, створення ВАСУ та зміни до КПК – які питання назвали пріоритетними в МВФ

НАБУ чекає аудит, а БЕБ – реформа – про що розповіли у МВФ.

На вакантну посаду члена ВККС є 28 претендентів: список

Серед кандидатів - судді Верховного Суду, ВАКС, місцевих судів та судді у відставці.

Постанова Кабміну про застосунок Резерв+ існує, але опублікована не буде, що залишає під питанням його правовий статус

Комунікаційник з команди заступниці міністра оборони з питань цифровізації привідкрив завісу таємниці, чому постанову про Резерв+ так і не опублікували, та який правовий статус має застосунок.

Артем Ситник звільнився з НАЗК

Колишній директор НАБУ, який займав останнім часом посаду заступника голови НАЗК Артем Ситник залишив посаду.

За невиконання вимог посадових осіб Військовій поліції штрафуватимуть до 17 тисяч грн

В Україні створять новий орган – Військову поліцію, за невиконання запитів та вимог якої зможуть оштрафувати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Нінель Маринчак
    Нінель Маринчак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Балась
    Тетяна Балась
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Світлана Корой
    Світлана Корой
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олеся Чудак
    Олеся Чудак
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва