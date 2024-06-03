4000 доларів та 4000 євро за перетин кордону: жителя Молдови підозрюють у переправленні військовозобов’язаних

Іноземець долучився до протиправної схеми незаконного переправлення українців за кордон.

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Жителя Молдови підозрюють у незаконному переправленні військовозобов’язаних українців за кордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Іноземцю повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 400 тисяч гривень.

За даними слідства, 39-річний громадянин Молдови долучився до протиправної схеми одержання прибутку від незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян України за кордон.

Встановлено, що підозрюваний проживає неподалік молдовсько-українського кордону та добре орієнтується на прикордонній місцевості.

Прокуратура зазначає, що наприкінці травня цього року він підшукав через один з месенджерів двох чоловіків – громадян України, які мали намір незаконно перетнути кордон з Молдовою. Послуга вартувала 4000 доларів та 4000 євро.

Так, іноземець прибув до Чернівців рейсовим автобусом, де зустрівся з «клієнтами». Надалі він замовив послугу таксі та разом з чоловіками вирушив до прикордоння. Їх викрили прикордонники на автостоянці у селі Недобоївці Дністровського району Чернівецької області.

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