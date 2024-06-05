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Не в метро: влада Києва, правоохоронці та організатори обговорюють варіанти місця проведення Маршу Рівності

17:02, 5 червня 2024
У КМДА наголосили, що безпека під час проведення Маршу Рівності – спільне завдання організаторів, правоохоронців та міської влади.
Не в метро: влада Києва, правоохоронці та організатори обговорюють варіанти місця проведення Маршу Рівності
Фото: Микола Поворозник
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Влада Києва разом із організаторами Маршу Рівності і правоохоронцями обговорює варіанти безпечного проведення заходу в столиці. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він наголосив, що безпека під час проведення Маршу Рівності – спільне завдання організаторів, правоохоронців та міської влади.

«Столиця завжди підтримувала пріоритети європейського розвитку. І в умовах воєнного стану ми не відступаємо від цих цінностей і розуміємо, що всі мають право бути почутими. Особливо, коли йдеться про права людей. Однак саме безпека – першочергове завдання міської влади і організаторів абсолютно всіх заходів. Це – головна умова. Винятків не може бути. Тому сьогодні ми зібралися разом з організаторами Маршу Рівності і правоохоронцями, щоб знайти оптимальний варіант безпечного проведення заходу», — зазначив Поворозник.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що що влада Києва начебто дозволила провести «Марш рівності» у київському метро. Для цього нібито мали зупинити рух поїздів на 2 годин. Однак у КМДА спростували цю інформацію.

Заступник голови КМДА підкреслив – аби уникнути можливих провокацій, міська влада не може погодити проведення заходу в Київському метрополітені. Зокрема, з міркувань безпеки, як учасників Маршу, так і пасажирів. Адже метрополітен – об'єкт подвійного призначення та частина критичної інфраструктури міста. Тому організаторів попросили окремо відпрацювати з правоохоронними органами альтернативні варіанти місця проведення.

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