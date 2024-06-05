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Прикордонник з Луганщини втік зі служби в окупацію, але його дружина отримала понад 2,6 мільйона гривень за чоловіка як за військовополоненого

17:50, 5 червня 2024
Подружжя, перебуваючи на тимчасово окупованій території, незаконно оформило собі виплату, призначену сім’ям військовополонених.
Прикордонник з Луганщини втік зі служби в окупацію, але його дружина отримала понад 2,6 мільйона гривень за чоловіка як за військовополоненого
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Колишній прикордонник разом з дружиною, перебуваючи на тимчасово окупованій території, незаконно оформили собі виплату, призначену сім’ям військовополонених. Їм заочно повідомлено про підозру. Про це повідомляють Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

Встановлено, що у перші дні повномасштабного вторгнення рф на територію України майстер-сержант втік зі служби у Старобільському районі на тимчасово окуповані території Луганщини, де перебувала його дружина.

Вона направила до командування чоловіка документи, що його начебто захопили в полон окупанти.

Так, на підставі цих документів подружжя з липня 2022 по січень 2024 року незаконно отримувало виплати грошового забезпечення, передбачені для сімей військовополонених.

Загальна сума отриманих шахрайським шляхом державних коштів становить понад 2,6 млн гривень.

«При цьому сам фігурант навіть намагався влаштуватися на службу до незаконно створених правоохоронних органів так званої «лнр», — додає ДБР.

Колишній прикордонник підозрюється у дезертирстві та шахрайстві (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України).

Його дружині також заочно повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про арешт майна фігурантів, в тому числі банківського рахунку, на який незаконно надходили виплати.

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