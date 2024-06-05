Пограничник с Луганщины скрылся со службы в оккупацию, но его жена получила более 2,6 миллиона гривен за мужа как военнопленного

Супруги, находясь на временно оккупированной территории, незаконно оформили выплату, назначенную семьям военнопленных.

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Бывший пограничник вместе с женой, находясь на временно оккупированной территории, незаконно оформили выплату, назначенную семьям военнопленных. Им заочно сообщено о подозрении. Об этом сообщает Госбюро расследований и Офис генпрокурора.

Установлено, что в первые дни полномасштабного вторжения рф на территорию Украины мастер-сержант сбежал со службы в Старобельском районе на временно оккупированные территории Луганской области, где находилась его жена.

Она направила в командование мужчины документы, которые якобы захватили в плен оккупанты.

Так, на основании этих документов супруги с июля 2022 по январь 2024 года незаконно получали выплаты денежного довольствия, предусмотренные для семей военнопленных.

Общая сумма полученных мошенническим путем государственных средств составляет более 2,6 млн. гривен.

«При этом сам фигурант даже пытался устроиться на службу в незаконно созданные правоохранительные органы так называемой «лнр», — добавляет ГБР.

Бывший пограничник подозревается в дезертирстве и мошенничестве (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Его жене также заочно сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об аресте имущества фигурантов, в том числе банковского счета, на который незаконно поступали выплаты.

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