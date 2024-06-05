Практика судов
  1. В Украине

Пограничник с Луганщины скрылся со службы в оккупацию, но его жена получила более 2,6 миллиона гривен за мужа как военнопленного

17:50, 5 июня 2024
Супруги, находясь на временно оккупированной территории, незаконно оформили выплату, назначенную семьям военнопленных.
Пограничник с Луганщины скрылся со службы в оккупацию, но его жена получила более 2,6 миллиона гривен за мужа как военнопленного
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывший пограничник вместе с женой, находясь на временно оккупированной территории, незаконно оформили выплату, назначенную семьям военнопленных. Им заочно сообщено о подозрении. Об этом сообщает Госбюро расследований и Офис генпрокурора.

Установлено, что в первые дни полномасштабного вторжения рф на территорию Украины мастер-сержант сбежал со службы в Старобельском районе на временно оккупированные территории Луганской области, где находилась его жена.

Она направила в командование мужчины документы, которые якобы захватили в плен оккупанты.

Так, на основании этих документов супруги с июля 2022 по январь 2024 года незаконно получали выплаты денежного довольствия, предусмотренные для семей военнопленных.

Общая сумма полученных мошенническим путем государственных средств составляет более 2,6 млн. гривен.

«При этом сам фигурант даже пытался устроиться на службу в незаконно созданные правоохранительные органы так называемой «лнр», — добавляет ГБР.

Бывший пограничник подозревается в дезертирстве и мошенничестве (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Его жене также заочно сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об аресте имущества фигурантов, в том числе банковского счета, на который незаконно поступали выплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что для формирования Реестра «Оберег» ЦИК, ГМС и Налоговая передают данные только о призывниках от 17 до 25 лет

Ранее было предусмотрено, что в Реестр «Оберег» ЦИК, Налоговая и ГМС передают данные по всем гражданам с 18 до 60 лет – Верховная Рада приняла изменения.

В судах вводятся Правила организации эффективного судопроизводства – в Киевском апелляционном суде состоялся круглый стол, где обсудили их цель, общее видение и перспективы

Киевский апелляционный суд совместно с коллегами из судебного сообщества, международными партнерами, представителями адвокатуры и прокуратуры обсудили перспективы введения в судах Правил организации эффективного судопроизводства.

Адвокат, предлагавший взятку в 200 тысяч долларов детективу НАБУ и прокурору САП, получил подозрение

НАБУ объявило подозрение адвокату одного из столичных АО, разоблаченного на предложения взятки детективу НАБУ и прокурору САП.

Верховная Рада одобрила доплату госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, до половины зарплаты за такое сотрудничество

Украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, будут доплачивать до 50% зарплаты – Рада одобрила законопроект в первом чтении.

Возобновить «люстрацию» судей и провести проверку деклараций добропорядочности судей Верховного Суда – что предполагает матрица реформ от Кабмина

Также матрица реформ предполагает внесение изменений в УПК, расширение полномочий заместителя главы САП, аудит НАБУ, реформу БЭБ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    заступник голови Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ірина Турецька
    Ірина Турецька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду