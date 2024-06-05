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Apple планирует интегрировать ChatGPT в операционную систему iPhone – СМИ

17:29, 5 июня 2024
Apple заключила партнерское соглашение об интеграции ChatGPT от OpenAI в операционную систему iPhone.
Apple планирует интегрировать ChatGPT в операционную систему iPhone – СМИ
Источник фото: Bangyu Wang / Unsplash
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Apple планирует на следующей неделе объявить о сделке между компанией и OpenAI об интеграции ChatGPT в операционную систему iPhone. Об этом сообщает агентство «Bloomberg».

«Apple, стремясь догнать утраченное в области ИИ, заключила партнерское соглашение об интеграции ChatGPT от OpenAI в операционную систему iPhone», - пишет агентство.

Как пишут в СМИ, это соглашение будет являться основной темой Всемирной конференции разработчиков Apple на следующей неделе — и это показывает, насколько сильно изменилась власть в Кремниевой долине за последние несколько лет.

Соглашение предоставляет OpenAI доступ к сотням миллионов пользователей Apple, включая тех, кто, возможно, не решился бы попробовать ChatGPT в ином случае. Для Apple это соглашение означает, что компания получит самую популярную технологию эпохи искусственного интеллекта – чат-бота с невероятно мощными возможностями, который она может совмещать со своими собственными службами.

Apple разрабатывает множество функций искусственного интеллекта, включая те, которые работают на ее устройствах, и те, которые требуют облачных вычислений. Она также наполняет своего цифрового ассистента Siri искусственным интеллектом. Но свой чат-бот компании еще не готов.

Партнерство с OpenAI, скорее всего, будет для Apple «кратко- и среднесрочным», считает Даг Киттлаус, ветеран технологий, который был соучредителем и руководил компанией Siri до того, как она была приобретена Apple.

«Но вы можете быть уверены, что они будут упорно работать над развитием своих собственных компетенций здесь», - добавил Киттлаус.

В Bloomberg отметили, что компании еще не обнародовали соглашение публично, и условия соглашения не известны.

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