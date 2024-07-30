В Киеве во время строительства Моста-волны срубили 200 вековых деревьев: прокуратура открыла производство

Прокуратура открыла производство по факту уничтожения природы на Оболонском острове.

Фото: facebook.com/kekz.ua

В Киеве прокуратура открыла уголовное производство по массовому уничтожению природной среды на Оболонском острове. Речь идет о участке ландшафтного парка «Днепровские острова», который был расчищен во время строительства «Моста-волны». Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ).

«Во время строительстве моста-волны на острове незаконно и по незаконным документам было срублено около 200 вековых деревьев и более 1000 кустов, уничтожены биотопы летучих мышей (около 40 мест), а также уничтожены фрагменты влажных и заболоченных лугов площадью 5 га. При этом уничтожена популяция петушков сибирских, внесенных в Красную книгу Украины – около 100 растений», – перечислил директор КЭКЦ Владимир Борейко.

Он добавил, что бульдозерами и другой техникой уничтожен слой почвы на участке в 14 га. Общая сумма ущерба для экологии составляет 1,5 млн гривен.

Владимир Борейко подчеркнул, что ответственность за это правонарушение должно понести коммунальное предприятие «Плесо», являющееся землепользователем Оболонского острова на протяжении 20 лет.

В Киевской городской прокуратуре в комментарии «УП» отметили, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 246 ч. 3 о незаконной порубке леса. В настоящее время ведется следствие.

Напомним, 24 мая в Киеве открыли новый пешеходный Мост-Волну.

Впоследствии появилась информация, что строительство Моста-Волны обошлось в 10 раз дороже, чем планировалось.

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