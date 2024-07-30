Испания оштрафовала сервис Booking на рекордные €413 миллионов за монополию на рынке

Онлайн-турагентство Booking.com оштрафовали за злоупотребление монопольным положением.

Фото: euractiv.com

Испанский антимонопольный орган (CNMC) оштрафовал онлайн-турагентство Booking.com на 413 млн евро за злоупотребление монопольным положением за последние пять лет, передает Euractiv.

Это самый крупный штраф, который был когда-либо наложен в Испании за нарушение антимонопольного законодательства.

«Из-за лучшего позиционирования гостиниц с большим количеством бронирований на Booking.com другие онлайн-агентства не смогли выйти на рынок или расшириться», – говорится в заявлении CNMC.

По данным CNMC, доля рынка Booking.com в Испании, которая является второй по посещаемости страной мира после Франции, в последние пять лет составляла от 70% до 90%.

Сообщается, что Booking.com является доминирующим игроком в Европе с долей рынка более 60%.

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