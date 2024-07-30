Іспанія оштрафувала сервіс Booking на рекордні €413 мільйонів за монополію на ринку

Онлайн-турагентство Booking.com оштрафували за зловживання монопольним становищем.

Фото: euractiv.com

Іспанський антимонопольний орган (CNMC) оштрафував онлайн-турагентство Booking.com на 413 млн євро за зловживання монопольним становищем протягом останніх п'яти років, передає Euractiv.

Як пише видання, це найбільший штраф, який був коли-небудь накладений в Іспанії за порушення антимонопольного законодавства.

«Через найкраще позиціонування готелів з великою кількістю бронювань на Booking.com інші онлайн-агентства не змогли вийти на ринок або розширитися», – йдеться в заяві CNMC.

За даними CNMC, частка ринку Booking.com в Іспанії, другої за відвідуваністю країни світу після Франції, в останні п'ять років становила від 70% до 90%.

Повідомляється, що Booking.com є домінуючим гравцем у Європі з часткою ринку понад 60%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.